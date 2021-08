Infortunio Lautaro: quando torna e quante partite salta

Lautaro Martinez si è infortunato. Quando tornerà e quante partite salterà l'attaccante dell'Inter? La situazione dopo il ko dell'argentino.

Non solo la perdita di Lukaku fresco di trasferimento al Chelsea. E' di nuovo allarme in casa Inter a causa dell'infortunio occorso a Lautaro Martinez.

Il calciatore argentino dovrà fermarsi ai box dopo essersi sottoposto ad una serie di controlli che hanno evidenziato un risentimento di natura muscolare.

QUANDO TORNA LAUTARO MARTINEZ

Lautaro Martinez dovrà osservare qualche giorno di riposo assoluto prima che lo staff medico interista possa rivalutarne le condizioni.

Il classe 1997 - comunque squalificato per la prima giornata di campionato contro il Genoa - spera che il problema si possa assorbire in tempi brevi in modo da tornare disponibile per la seconda uscita di campionato che la formazione di Simone Inzaghi giocherà in casa del Verona il prossimo 27 agosto.

QUANTE PARTITE SALTA LAUTARO MARTINEZ

Come detto, Lautaro avrebbe saltato comunque il debutto in campionato contro il Genoa causa squalifica. Simone Inzaghi spero di recuperarlo già per la seconda di A che vedrà l'Inter impegnata sul campo del Verona.