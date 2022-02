Infortunio per Kaio Jorge con la Juventus Under 23: esce in barella e in lacrime

L'arrivo di Vlahovic ha finito inevitabilmente per divorargli spazio prezioso all'interno della Juventus, tanto che per Kaio Jorge si è reso necessario l'impiego con la formazione Under 23 militante nel girone A di Serie C: durante la sfida contro la Pro Patria è però accaduto qualcosa che mette in grande apprensione il popolo bianconero.

Al minuto 25, infatti, l'attaccante brasiliano si è accasciato al suolo toccandosi il ginocchio: a lasciar intendere la gravità della situazione, il volto rigato dalle lacrime e l'entrata in scena della barella su cui l'ex Santos - consolato da Iocolano - è stato trasportato fuori dal terreno di gioco. Il suo posto è stato preso da Compagnon.

Nelle prossime ore si avrà un quadro più completo della situazione grazie agli accertamenti del caso che cancelleranno ogni dubbio di sorta.

La sensazione, a primo impatto, è però negativa e non bisogna escludere a priori lo scenario peggiore per Kaio Jorge, ossia quello di una stagione finita in anticipo. La speranza, per lui, è che il problema possa essere meno grave del previsto.