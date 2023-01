Infortunio Immobile: quando torna e quante partite salta

L'attaccante biancoceleste di nuovo out per un problema muscolare. Probabile rientro per inizio febbraio, out contro il Milan.

Non è certo un periodo fortunato per Ciro Immobile. L'attaccante, pur mantenendo una buona media realizzativa, in questa stagione è alle prese con diversi infortuni di natura muscolare. Dopo aver saltato buona parte degli incontri di fine 2022, il centravanti della Lazio è rientrato dopo la sosta per il Mondiale ma è stato nuovamente costretto a fermarsi. L'INFORTUNIO DI IMMOBILE Dopo la sostituzione ad appena 15 minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Sassuolo, Immobile è stato sottoposto agli esami di accertamento, che hanno evidenziato una lesione di primo grado alla coscia destra. Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Lazio relativamente alle condizioni del proprio attaccante. "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero." QUANDO TORNA IMMOBILE Al netto che i tempi di recupero verranno monitorati periodicamente, è probabile che Immobile debba restare fermo per almeno 15 giorni. Possibile il suo rientro per i primi di febbraio, qualora la lesione muscolare risultasse pienamente riassorbita. QUANTE PARTITE SALTA IMMOBILE Il quattro volte capocannoniere della Serie A salterà sicuramente l'impegno tra Lazio e Milan in programma martedì 24 gennaio all'Olimpico, oltre all'impegno di Coppa Italia con il Bologna previsto cinque giorni prima. Difficile che Immobile possa recuperare per il match contro la Fiorentina di domenica 29 gennaio alle 18, mentre potrebbe essere almeno convocato per la trasferta di Verona di lunedì 6 febbraio. Scelti da Goal Milan-Inter: tv, streaming, formazioni

