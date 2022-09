Infortunio Immobile: quando torna e quante partite salta

L'attaccante della Lazio ha lasciato il ritiro della Nazionale prima della gara con l'Ungheria: a rischio per la gara di campionato contro lo Spezia.

Ciro Immobile non è volato a Budapest per Ungheria-Italia, ultima gara del Gruppo 3 della Lega A di Nations League.

Dopo il forfait prima della sfida contro l'Inghilterra di San Siro, l'attaccante della Lazio non è partito in direzione Budapest per l'edema al bicipite femorale della coscia destra che al momento lo tiene ai box.

L'INFORTUNIO DI IMMOBILE

Nella giornata di lunedì, dopo essere rientrato a Roma, il calciatore biancoceleste si è sottoposto a esami strumentali, come comunicato dal club capitolino attraverso una nota ufficiale:

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto, in data odierna, in Paideia International Hospital ad esami clinici e strumentali. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

QUANDO TORNA IMMOBILE

Al momento non sono stati stabiliti i tempi di recupero di Ciro Immobile, che non è sceso in campo con la Nazionale di Roberto Mancini contro Inghilterra e Ungheria.

Nei prossimi giorni si capirà se l'attaccante sarà a disposizione del suo allenatore Maurizio Sarri in vista della sfida contro lo Spezia, in programma domenica alle 12:30 all'Olimpico e valida per l'8° turno di Serie A.

QUANTE PARTITE SALTA IMMOBILE

Immobile deve risolvere il problema muscolare alla coscia destra e proverà ad essere in campo già domenica nel match di campionato contro lo Spezia.

Nel caso in cui l'edema al bicipite femorale non dovesse essere superato, Immobile proverà ad esserci in Europa League in casa dello Sturm Graz giovedì 6 ottobre o al 'Franchi' di Firenze, nel posticipo della decima giornata di Serie A contro la Fiorentina in programma il 10 ottobre.