Infortunio Hateboer, è rottura del crociato: per l'olandese stagione finita

Confermato il grave infortunio di Hans Hateboer, che si è fatto male contro la Lazio: rottura del crociato anteriore del ginocchio destro.

Pessima notizia per l'Atalanta: gli esami a cui si è sottoposto Hans Hateboer hanno rivelato che l'esterno olandese ha rimediato la rottura del crociato del ginocchio destro. La sua stagione, in sostanza, è già finita qui.

"Atalanta B.C. - ha confermato il club bergamasco - comunica che nella tarda mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali e a consulenza specialistica che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Nella giornata di domani il calciatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione artroscopica da parte del Professore Pierpaolo Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma".

Hateboer, costretto a uscire dal campo a una ventina di minuti dalla fine della gara contro la Lazio dopo uno scontro involontario con Zaccagni, aveva già preannunciato su Instagram la gravità del proprio infortunio:

"Quando il crociato rovina una bella serata a Roma".

Hateboer è sceso in campo in 17 occasioni in Serie A nella prima parte della stagione, mettendo a segno una rete in campionato e un'altra in Coppa Italia. L'Atalanta, come detto, lo perderà per il resto della stagione. Appuntamento alla prossima.