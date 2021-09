Infortunio per Gosens in Atalanta-Young Boys: sostituito in lacrime dopo 10 minuti

Gosens sostituito dopo 10 minuti in Atalanta-Young Boys: il tedesco fuori in lacrime, Gasperini: "E' uno stiramento, speriamo torni dopo la sosta".

Cattive notizie per Robin Gosens e per l' Atalanta. Dopo 10 minuti del match di Champions contro lo Young Boys, l'esterno tedesco ha lasciato il campo per infortunio.

Un movimento innaturale della gamba destra ha causato l'infortunio di Gosens, accasciatosi dolorante al suolo e soccorso dai sanitari.

Il laterale di Gasperini non è riuscito a proseguire la partita, abbandonando il prato verde del 'Gewiss Stadium' in lacrime e con l'ausilio dei medici dell'Atalanta: al suo posto, dentro Maehle.

Gian Piero Gasperini, dopo il match, a 'Sky' ha svelato il problema accusato dal mancino.