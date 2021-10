Infortunio al ginocchio per Mandragora in Napoli-Torino: fuori dopo 8 minuti

Rolando Mandragora, a causa di un problema al ginocchio, ha dovuto abbandonare Napoli-Torino dopo soli 8 minuti: al suo posto Kone.

E' durata soltanto otto minuti la partita di Rolando Mandragora contro il Napoli.

Il centrocampista del Torino ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena 8' di gioco a causa di un problema al ginocchio che ha costretto Ivan Juric ad operare la prima sostituzione di giornata.

Sfortunato l'ex giocatore di Juventus e Genoa, le cui condizioni verranno valutate al rientro dalla trasferta di Napoli quando verrà valutata l'entità del danno subito e, contestualmente, stabilendo le tempistiche necessarie per il pieno recupero.

Al posto del classe 1997 è entrato in campo Kone che, in occasione del suo primo intervento, ha steso in area Di Lorenzo 'provocando' il calcio di rigore in favore del Napoli.

Per sua fortuna, il penalty è stato poi fallito da Insigne che si è fatto murare la conclusione dai guantoni di Milinkovic-Savic.