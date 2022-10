Infortunio al ginocchio per James: 8 settimane di stop e addio Mondiali

L'esterno del Chelsea dovrà dire addio alla possibilità di giocare i Mondiali. Lui però crede in un recupero lampo: "La corsa è iniziata".

Sembrava un infortunio serio, in grado di pregiudicare la presenza ai Mondiali in Qatar con l'Inghilterra: Reece James, k.o. nella ripresa di Milan-Chelsea, non potrà scendere in campo nella rassegna iridata in programma dal 20 novembre al 18 dicembre.

Il Chelsea, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha quantificato i tempi di recupero del classe 1999 in almeno otto settimane: troppo per poter sperare di far parte dei 23 scelti dal commissario tecnico Gareth Southgate.

"A seguito dell'infortunio al ginocchio subìto nella trasferta di Champions League contro il Milan, Reece ha ricevuto le cure dello staff medico e si è sottoposto alla visita di uno specialista nel fine settimana.

Dopo aver consultato tutte le parti, Reece si sottoporrà ora a un programma di riabilitazione e dovrebbe rimanere fuori per otto settimane".

James, dal canto suo, crede nel miracolo: la corsa contro il tempo, come si legge su un tweet da lui postato, è già iniziata.

"La corsa contro il tempo è iniziata... Ma non molliamo".