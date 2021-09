Florenzi senza pace: potrebbe anche sottoporsi a un piccolo intervento in artroscopia. Giovedì la decisione in una visita di controllo a Villa Stuart.

Alessandro Florenzi senza pace. Non bastasse la clamorosa beffa della rimonta subita dall'Atletico Madrid, capace di imporsi per 2-1 a San Siro al minuto 97, ecco che il Milan è costretto a fare a meno del proprio esterno. Di nuovo.

Florenzi, entrato nel finale del match contro gli spagnoli, come riporta 'Sky Sport' è tormentato dai problemi al ginocchio sinistro che già lo hanno costretto a saltare la trasferta contro lo Spezia. E ora, per risolverli, potrebbe anche sottoporsi a un piccolo intervento in artroscopia.

L'alternativa è quella di fermarsi nuovamente, rimanendo ai box senza intervenire sul ginocchio. Una decisione in questo senso sarà presa nella giornata di domani, quando Florenzi si sottoporrà a una visita di controllo a Villa Stuart.

Intanto, la certezza è che l'ex giallorosso salterà la sfida in programma domenica sera in casa dell'Atalanta. Non solo: non sarà nemmeno convocato da Mancini per le due gare di Nations League - semifinale e finale per il primo o per il terzo posto - in programma la prossima settimana.

Fino a questo momento, Florenzi è sceso in campo per cinque spezzoni di partita in campionato (solo due dei quali da titolare). In Champions League, invece, è entrato nelle fasi finali delle gare contro Liverpool e Atletico Madrid.