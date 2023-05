Non c'è pace per l'argentino, che ieri ha abbandonato la seduta a scopo preventivo: a rischio l'impiego nell'andata della semifinale di Europa League.

Non c'è pace per Paulo Dybala che, come riportato da 'Il Messaggero', ieri ha lasciato la seduta d'allenamento a scopo preventivo dopo aver avvertito dolore alla caviglia colpita duramente da Palomino in Atalanta-Roma: a rischio l'impiego nell'andata della semifinale di Europa League.

A breve il servizio completo.