Stagione finita per Duda: lesione del legamento crociato per il giocatore del Verona

Lo slovacco, uscito anzitempo contro il Torino, ha rimediato la lesione parziale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Brutta notizia in casa Verona. Il club scaligero, infatti, ha annunciato il grave infortunio occorso a Ondrej Duda.

Il centrocampista slovacco, uscito anzitempo nel corso dell'ultimo turno di campionato si è procurato la lesione parziale del legamento crociato del ginocchio destro.

Un problema molto serio che, di fatto, chiude prima del preventivato la stagione del classe 1994. Di seguito il comunicato ufficiale del club:

" Il calciatore Ondrej Duda - uscito anch'egli per infortunio durante l'ultimo match di campionato giocato contro i granata - ha riportato una lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro".

Per l'ex Colonia e Hertha Berlino, la stagione 2022/23 si può considerare ufficialmente chiusa. Approdato in gialloblù nel mercato di gennaio, Duda ha collezionato 15 presenze ufficiali in Serie A in questi suoi primi 6 mesi in Italia.

Il Verona rischia seriamente di perdere per il finale d'annata anche Josh Doig e Pawel Dawidowicz, fermati rispettivamente da una lesione muscolare alla gamba sinistra e da una lesione di primo grado al bicipite femorale destro.