Djuric operato al menisco: stop di circa un mese

Milan Djuric, come comunicato dal Verona, è stato operato al ginocchio destro dopo la rottura del menisco interno: rientro previsto a metà marzo.

Il Verona perde Milan Djuric per circa un mese. L'attaccante, infortunatosi al ginocchio, è stato operato con successo al menisco.

A renderlo noto, in un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, è stata la società scaligera.

"Hellas Verona FC comunica che il calciatore Milan Djuric, nella giornata odierna, è stato sottoposto a un intervento di meniscectomia mediale del ginocchio destro, in seguito alla rottura del menisco interno. L'intervento, eseguito dal Professor Piero Volpi all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è perfettamente riuscito".

Il 32enne centravanti serbo, arrivato all'Hellas in estate dopo essersi svincolato dalla Salernitana, in questa stagione ha collezionato 17 presenze ed un goal, realizzato in campionato al Torino.

Il rientro di Djuric - assente da inizio febbraio - dovrebbe avvenire a metà marzo, con la punta che salterebbe così le gare contro la Roma, la Fiorentina, lo Spezia ed il Monza: ritorno il 19 marzo in Samp-Verona?