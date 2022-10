Di Maria, lesione al bicipite femorale della coscia destra

Lesione di basso grado alla coscia destra per il Fideo: salterà gli ultimi due impegni di Champions League, punta al rientro con l'Inter.

Oltre al danno, la beffa: la Juventus ha perso per 2-0 in casa del Maccabi Haifa per la quarta giornata dei gironi di Champions League, ha visto ridursi al lumicino le proprie possibilità di approdare agli ottavi di finale e, dopo 24 minuti di partita, ha perso per infortunio Angel Di Maria, costretto a uscire dal campo toccandosi il flessore della gamba destra.

L'INFORTUNIO DI DI MARIA

Nella giornata di giovedì 13 ottobre, la Juventus ha ufficialmente comunicato attraverso il proprio sito le condizioni di Di Maria dopo l'infortunio rimediato ad Haifa:

"Gli esami a cui si è sottoposto questa mattina #DiMaria al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero"

QUANDO TORNA DI MARIA

I tempi di recupero di Di Maria sono stati stimati dunque in circa tre settimane.

QUANTE PARTITE SALTA DI MARIA

La Juventus, come detto, perderà Di Maria per almeno tre settimane: l'argentino salterà dunque le partite di campionato contro Torino e Inter e quelle di Champions League contro Benfica e PSG.