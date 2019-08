Infortunio Cristiano Ronaldo, il portoghese torna in gruppo: a Parma ci sarà

Cristiano Ronaldo ha smaltito l'affaticamento muscolare ed è tornato ad allenarsi con i compagni. Tutto ok per l'esordio contro il Parma.

Cristiano Ronaldo c'è. C'è alla Continassa e, soprattutto, ci sarà anche a . I problemi fisici degli scorsi giorni sono ormai un ricordo: la avrà a disposizione il portoghese per la gara d'esordio in , come comunicato sul proprio sito ufficiale.

"L’esordio in Serie A si avvicina e la squadra questo pomeriggio è scesa in campo al JTC per la prima seduta della settimana, alla quale ha partecipato anche Cristiano Ronaldo, rientrato con il gruppo. I bianconeri, dopo l’iniziale fase di riscaldamento, si sono dedicati ad una lunga partitella a campo ridotto".

"Qualcuno è tornato in gruppo oggi al JTC...". Così la Juventus ha invece annunciato sui social che Ronaldo è tornato ad allenarsi a pieno regime assieme ai compagni, con tanto di video in cui segna una rete nella partitella finale.

Ronaldo aveva saltato la gara amichevole di sabato sera in casa della Triestina a causa di un affaticamento muscolare che, inizialmente, ne aveva messo in dubbio addirittura la presenza a Parma. Tutto rientrato: in Emilia l'ex Real ci sarà.