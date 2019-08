Infortunio Cragno, lo stop può essere di 4 mesi: 2019 finito?

Il comunicato del Cagliari su Alessio Cragno: "Nuovi accertamenti tra 15-20 giorni". Resiste la possibilità di un'operazione per il portiere.

La stagione non è nemmeno iniziata e, per Alessio Cragno, potrebbe essere già compromessa. Colpa dell'infortunio alla spalla che il portiere del ha rimediato nell'amichevole di mercoledì sera col Fenerbahçe e che, ora, potrebbe costringerlo a un lungo periodo di stop.

Poco dopo la mezzanotte, il Cagliari ha emesso sul proprio sito ufficiale un comunicato sulle condizioni di Cragno:

"A seguito del forte trauma contusivo distorsivo alla spalla destra subito al 39’ del secondo tempo di Fenerbahçe-Cagliari, il calciatore Alessio Cragno è stato sottoposto nella serata di oggi ad accertamenti diagnostici e a visita ortopedica presso la clinica Villa Stuart di . Il Professor Alex Castagna, che ha in cura il portiere, si riserva ora di rivalutarlo tra 15-20 giorni con nuovi accertamenti diagnostici, al fine di una definizione del quadro clinico. Cragno inizierà da domani l’iter riabilitativo".

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport', Cragno rischia ora di rimanere lontano dai campi per un lungo periodo di tempo. Addirittura 4 mesi, nel caso il problema persista e si propenda per un'operazione. E in questo caso, ovviamente, addio 2019 e rientro in campo a pieno regime solo nel 2020.

Ecco perché il Cagliari sta già pensando alla possibilità di agire nuovamente sul mercato. Per il momento dovrebbe comunque dare fiducia a Rafael, il secondo di Cragno, ma un nuovo arrivo prima del 2 settembre non è escluso.