Infortunio a un ginocchio per Coutinho: esce dal campo in lacrime

Entrato al 64' di Aston Villa-Everton, Philippe Coutinho è dovuto uscire all'85'. Emery prova a tranquillizzare tutti: "Non dovrebbe essere grave".

Nicolò Zaniolo in tribuna dopo l'ufficializzazione dei giorni scorsi, l'obbligo di riscattare immediatamente l'1-5 di Newcastle, un avversario non impossibile come l'Everton. I presupposti perché l'Aston Villa potesse vivere un buon pomeriggio c'erano tutti. E invece è stato così solo a metà.

La squadra di Unai Emery si è effettivamente imposta in grande stile, con un 4-0 che lascia poco spazio ai discorsi. Il problema è che Philippe Coutinho si è infortunato. Ed è un problema, rimediato al ginocchio sinistro, che sembra essere piuttosto serio e preoccupante.

Una ventina di minuti circa: tanto è durata la partita dell'ex trequartista dell'Inter, entrato al 64' al posto di Douglas Luiz e costretto a uscire in lacrime all'85' dopo un contrasto con il belga Onana, centrocampista dell'Everton.

Getty Images

Coutinho non è riuscito a rientrare negli spogliatoi autonomamente: è stato sorretto da un paio di elementi dello staff medico del Villa, visibilmente dolorante. Solo i successivi esami potranno stabilire con certezza l'entità del suo infortunio, anche se Emery ha provato a scacciare le preoccupazioni.

"Pensiamo non sia un infortunio serio - ha detto lo spagnolo ai media inglesi dopo la partita - Credo sia il tendine del ginocchio, ma dobbiamo aspettare gli esami di domani. Dovrebbe tornare a disposizione tra due e tre settimane".

Coutinho, peraltro, è stato trattato dall'Al Ettifaq dell'ex compagno Steven Gerrard (e di Jordan Henderson) nelle ultime settimane. Ma l'infortunio di oggi, nonostante le parole rassicuranti di Emery, rischia di far saltare tutto.

Quanto alla partita, come detto, per l'Aston Villa si è risolta in un trionfo: 4-0, grazie alle reti messe a segno nel primo tempo da McGinn e da Douglas Luiz su rigore, e nella ripresa da Bailey e da Duran.