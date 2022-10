Infortunio Correa: quando torna e quante partite salta

Problema al ginocchio sinistro per Joaquin Correa dopo Inter-Barcellona: "Risentimento tendineo".

In casa Inter, la prestigiosa quanto fondamentale vittoria ottenuta in Champions League contro il Barcellona viene accompagnata da una notizia meno positiva: Joaquin Correa, infatti, dopo il match tra nerazzurri e blaugrana si ritrova a dover fare i conti con un infortunio.

INFORTUNIO CORREA

Come reso noto dall'Inter, l'attaccante argentino ha rimediato un problema al ginocchio sinistro.

"Esami clinici e strumentali per Joaquin Correa dopo la partita di ieri contro il Barcellona. Per l’attaccante nerazzurro risentimento tendineo al ginocchio sinistro. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno".

QUANDO TORNA CORREA

In attesa di capire quanto sia grave l'entità dell'infortunio patito da Correa, risulta prematuro stabilire una data per il rientro in campo del 'Tucu'. Ipotizzabile, al momento, un ritorno a disposizione di Inzaghi per metà/fine ottobre.

QUANTE PARTITE SALTA CORREA

Qualora l'infortunio di Correa dovesse pregiudicargli il mese di ottobre, l'Inter si ritroverebbe a dover fare a meno dell'argentino in primis per la trasferta sul campo del Sassuolo dell'8 ottobre, ma a forte rischio risulta anche Barcellona-Inter del 12. Inter-Salernitana (16 ottobre) e Fiorentina-Inter (22 ottobre), invece, risultano partite su cui - riguardo l'eventuale ritorno in campo di Correa - regna un punto interrogativo ancora maggiore.