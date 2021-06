Infortunio per Chiellini contro la Svizzera: problema al flessore

Problema al flessore per Giorgio Chiellini, sostituito da Acerbi nel primo tempo di Italia-Svizzera: per il capitano azzurro esami in giornata.

Giorgio Chiellini si è infortunato nel corso del primo tempo contro la Svizzera. Il capitano azzurro - che pochi minuti prima si era visto annullare un goal dopo il check del VAR - è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco sostituito da Francesco Acerbi .

Il difensore della Juventus ha rimediato una contrattura al flessore della coscia sinistra e - come confermato da Roberto Mancini - in giornata si sottoporrà agli esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. "Speriamo che non sia niente di grave. Vedremo domani" le parole del commissario tecnico ai microfoni di Rai Sport dopo il match.

Un altro intoppo per Mancini che dopo il recente problema occorso a Florenzi e la convalescenza di Verratti rischia ora di dovere fare i conti con un'altra defezione pesante in vista del proseguo del torneo. L'Italia, dopo l'impegno contro gli elvetici, tornerà in campo domenica contro il Galles.

Per il numero 3 della Juventus una serata davvero sfortunata. Non il modo migliore per festeggiare il nuovo primato personale in azzurro: con i 26' minuti disputati contro la nazionale di Petkovic, l'ex Livorno e Fiorentina tocca quota 14 presenze agli Europei, diventando il giocatore di movimento dell'Italia con il maggior numero di gettoni nel torneo continentale.

Al termine della sfida, Chiellini ha esultato per il successo degli Azzurri sul suo profilo Twitter con uno scatto che lo ritrae insieme al gruppo durante i festeggiamenti: "Niente può scalfire una gioia così grande. Siamo agli ottavi! Avanti così".