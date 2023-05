Infortunio Bennacer, è lesione della cartilagine del ginocchio destro: stagione finita

Uscito già nel primo tempo del derby contro l'Inter, Ismael Bennacer dovrà operarsi in artroscopia al ginocchio: tornerà nella prossima stagione.

Non arrivano buone notizie da casa Milan dove, oltre alla pesante sconfitta nel derby, in casa rossonera si è costretti a fare i conti con il serio infortunio occorso a Ismael Bennacer, uscito al 17' del primo tempo nel match di San Siro e sostituito da Messias.

Nella giornata di giovedì, il centrocampista algerino si è sottoposto ad esami approfonditi che hanno evidenziato una lesione a livello della cartilagine del ginocchio destro. Morale della favola, Bennacer si sottoporrà ad un intervento in artroscopia e la sua stagione è da considerarsi conclusa anzitempo.

Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero:

"Gli esami cui è stato sottoposto questa mattina Bennacer hanno evidenziato una lesione post-traumatica della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro.

Il giocatore verrà sottoposto a intervento in artroscopia".

Una pessima notizia per Stefano Pioli, costretto a rinunciare ad uno dei suoi pilastri di centrocampo in prossimità del rush finale di stagione dove i rossoneri si giocano un piazzamento Champions in campionato, oltre alla semifinale di ritorno contro l'Inter nella quale il Diavolo è chiamato alla complicatissima operazione rimonta.

Una duplice missione che non vedrà Bennacer tra i protagonisti: per l'algerino sarà un arrivederci alla stagione 2023/24.