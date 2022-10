Lo Spezia perde Bastoni per infortunio: lesione al retto femorale

Il club ligure ha annunciato l'infortunio del classe 1996, finito ko nel corso dell'ultima sessione di allenamento agli ordini di Gotti.

Pessima novità in casa Spezia. Il club ligure, infatti, ha perso per infortunio Simone Bastoni, finito ko nel corso dell'ultima sessione di allenamento agli ordini del tecnico Gotti.

L'INFORTUNIO DI SIMONE BASTONI

Uscito malconcio dall'ultimo allenamento, Bastoni si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale destro, come confermato dallo Spezia attraverso un comunicato ufficiale:

"Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Simone Bastoni, uscito anzitempo dall’ultima seduta di allenamento, hanno evidenziato una lesione al retto femorale destro. Il calciatore ha già intrapreso il percorso riabilitativo del caso".

QUANDO TORNA SIMONE BASTONI

In attesa che vengano stabiliti con assoluta certezza i tempi di recupero, il classe 1996 rischia uno stop di circa un mese prima di poter tornare a disposizione.

QUANTE PARTITE SALTA SIMONE BASTONI

Qualora venisse confermato il mese di stop, il 2022 di Bastoni sarebbe di fatto concluso. Ad un mese esatto dallo stop forzato del campionato per lasciare spazio ai Mondiali in Qatar, il calciatore finirebbe per ritrovare la maglia dello Spezia soltanto all'inizio del 2023.

Il rischio concreto, infatti, è che Bastoni salti tutte le partite in programma da qui sino alla sosta, ossia quelle contro Cremonese, Salernitana, Fiorentina, Milan, Udinese e Verona, oltre all'impegno di Coppa Italia contro il Brescia.