Infortunio Arnautovic: quando torna e quante partite salta

L'attaccante del Bologna out per un problema all'anca. Almeno due settimane di stop per l'austriaco, che salterà la sfida contro l'Inter

Il punto di riferimento in attacco più importante per il Bologna continua il suo calvario in questo 2023. Marko Arnautovic ha rimediato un nuovo infortunio e sarà ancora out per diverse partite.

La società felsinea ha infatti rilasciato un comunicato relativo alle condizioni di salute del proprio numero 9, di recente rientrato da un problema alla caviglia rimediato a gennaio.

L'INFORTUNIO DI ARNAUTOVIC

"Marko Arnautovic è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca destra, con tempi di recupero di circa due settimane".

Questa la diagnosi dello staff sanitario del Bologna su Arnautovic, che non sarà a disposizione di Thiago Motta per i prossimi impegni.

QUANDO TORNA ARNAUTOVIC

Considerando il comunicato dei rossoblù, l'attaccante austriaco dovrebbe tornare intorno a metà marzo. Nelle prossime settimane però le sue condizioni verranno nuovamente valutate per capire come procede il suo recupero.

QUANTE PARTITE SALTA ARNAUTOVIC

Di sicuro, il centravanti del Bologna sarà out per la sfida contro l'Inter in programma il 26 febbraio alle 12:30 presso lo stadio Dall'Ara e per la trasferta in casa del Torino della settimana successiva.

Da capire se Arnautovic riuscirà a rientrare in tempo per la sfida contro la Lazio, da calendario segnata per sabato 11 marzo.