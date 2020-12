Infortuni e zero minuti, ma Pastore vuole solo la Roma

I continui guai fisici di Javier Pastore lo hanno relegato ai margini del progetto Roma: ultima presenza 6 mesi fa, ma il 'Flaco' rifiuta l'addio.

Le magie di Javier Pastore sembrano un ricordo lontano. Lontanissimo. Infortuni e rebus tattici hanno relegato l'argentino ai margini del progetto , ma il fantasista - acquistato due anni e mezzo fa dal per 25 milioni - non demorde e si rifiuta di lasciare Trigoria.

L'ultima presenza risale esattamente a 6 mesi fa: era il 28 giugno, i giallorossi affrontavano il a San Siro e Fonseca gettò nella mischia Pastore nei 10 minuti conclusivi di una partita persa 2-0. Da quel momento, del 'Flaco' si son perse le tracce.

Scampoli finali di 2019/2020 in panchina, poi l'operazione all'anca in estate per risolvere un problema cronico: Pastore ha saltato l'intera preparazione estiva alla nuova stagione, in cui risulta a zero minuti giocati e con lunghi periodi trascorsi in infermeria.

Eppure l'ultima annata sembrava essersi incanalata sui binari giusti: ottobre/novembre 2019 convincenti e prestazioni fatte di tecnica e piglio (vedi un Roma- tra gli applausi dell'Olimpico), poi l'edema osseo che lo ha costretto ai box per mezzo 2020 e ne ha bloccato la risalita. Rientro dopo il lockdown e nuovo infortunio all'anca.

Fonseca dovrebbe riaverlo in gruppo a inizio gennaio, ma bisognerà capire con che prospettive e quanto si vorrà puntare sull'argentino. Il 3-4-2-1 offre a Pastore due possibili slot da occupare sulla trequarti, dove però Pedro, Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini appaiono tra le maggiori certezze dell'allenatore portoghese (senza dimenticare i progressi di Zaniolo).

In attesa di rivederlo correre a Trigoria e risultare nuovamente arruolabile, i dubbi che avvolgono il futuro del 'Flaco' nella Capitale non sembrano turbarlo: come fa sapere 'Il Messagero', infatti, il sudamericano non intende risolvere nè essere ceduto.

L'obiettivo di Pastore - 31 anni e contratto con la Roma fino al 2023 a 4,5 milioni - è convincere Fonseca di essere funzionale e ancora utile alla causa giallorossa: per Javier sta iniziando la partita più importante.