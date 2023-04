Doppio infortunio in casa Roma: lesione al flessore sia per Smalling che per Wijnaldum

Stessa diagnosi per i due calciatori romanisti: il centrale inglese punta al rientro con Inter o Leverkusen. L'olandese può farcela per il Monza.

Il 4-1 rifilato al Feyenoord ha spianato alla Roma la strada che conduce verso la semifinale di Europa League dove i giallorossi sfideranno il Bayer Leverkusen.

Il poker calato all'Olimpico, però, ha lasciato in eredità anche due defezioni in casa capitolina, da individuare negli infortuni occorsi da Chris Smalling e da Georginio Wijnaldum.

Sia il centrale inglese che il centrocampista olandese hanno infatti rimediato la stessa diagnosi che parla di una lesione al flessore.

Due defezioni pesanti in una fase caldissima della stagione per José Mourinho che sarà costretto a rinunciare a due preziosi tasselli del suo impianto tattico per i prossimi impegni di campionato.

L'ex centrocampista del PSG salterà sicuramente i prossimi impegni di campionato contro Atalanta e Milan, prima di tornare a disposizione indicativamente per il primo impegno di maggio, il 3, all'Olimpico, contro il Monza.

Più lungo, invece, si preannuncia lo stop del centrale britannico, il cui rientro potrebbe concretizzarsi tre giorni dopo contro l'Inter o addirittura una settimana più tardi, in occasione della semifinale d'andata contro i tedeschi.

Un doppio ko che complica i piani di Mourinho, alla luce di un calendario che si fa fittissimo di impegni all'imbocco del rush finale della stagione.