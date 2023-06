Infortuni per Berardi e Pessina: a rischio per la Nations League

Problemi muscolari per Berardi e Pessina, assenti alla preparazione della Nazionale in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna.

Primi problemi per Roberto Mancini in vista della semifinale di Nations League che vedrà l'Italia affrontare la Spagna il 15 giugno a Enschede, in Olanda: il commissario tecnico azzurro potrebbe dover fare a meno di due pedine importanti.

Si tratta di Domenico Berardi e Matteo Pessina, entrambi alle prese con degli infortuni muscolari che li hanno tenuti fuori dall'avvio della preparazione in quel di Coverciano.

Come riportato da 'Sky Sport', l'attaccante del Sassuolo ha accusato un festidio al flessore destro, mentre il centrocampista del Monza è out a causa di un problema al flessore sinistro.

A questo punto, è in forte dubbio la loro presenza a Enschede, dove l'Italia si giocherà un posto nella finalissima di Rotterdam del 18 giugno contro una tra Olanda e Croazia, a loro volta di scena un giorno prima rispetto al match degli azzurri.

Si attendono le evoluzioni delle prossime ore per capire se Mancini sarà o meno costretto a dover ripiegare su altri profili per un appuntamento da non sottovalutare, in grado di regalare un potenziale trofeo che farebbe bene all'umore e all'immagine del nostro calcio.