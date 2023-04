Incubo Valencia: perde lo 'spareggio' con l'Almeria ed è terzultimo

La squadra di Baraja perde ancora e precipita in zona retrocessione: Cavani e compagni scivolano al terzultimo posto a -2 dalla zona salvezza.

Il finale di stagione del Valencia rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo. La formazione allenata da Ruben Baraja - in piena crisi di risultati - è crollata anche sul campo dell'Almeria, scivolando al terzultimo posto, ovvero in piena zona retrocessione.

Le due squadre, infatti, si presentavano all'appuntamento appaiate a quota 27 punti, in quello che si prospettava come un autentico spareggio salvezza, con un solo imperativo a disposizione: vincere per dare ossigeno ad una classifica evidentemente deficitaria.

Il match dello 'Stadio dei Giochi del Mediterraneo', però, ha sorriso soltanto ai padroni di casa che hanno messo le mani sulla partita ad inizio ripresa segnando due goal nel giro di nove minuti: al 49' ci ha pensato Melero a sbloccare il risultato, poi Babic ha firmato il bis al 58', risultato determinante in ottica tre punti.

Il Valencia, dal canto suo, ha reagito in maniera istantanea dimezzando il gap con l'ex Milan Castillejo al 61', ma il guizzo del laterale spagnolo non si è rivelato sufficiente per alimentare i propositi di rimonta di un Valencia che ora si trova invischiato in una situazione estremamente delicata.

Morale della favola, tre punti d'oro per l'Almeria che sale a 30 punti staccando sia i 'pipistrelli' che il Valladolid, fermo a 29. Giornata di Pasqua da dimenticare, invece, per Cavani e compagni che ora si ritrovano confinati al terzultimo posto con 27 punti, tra l'altro gli stessi dell'Espanyol.

Alle loro spalle, infatti, c'è solamente l'Elche che sin qui di punti ne ha messi insieme solamente 13 e ha ormai un piede e mezzo in Segunda Division.

Una stagione nata sotto ben altri propositi quella del club valenciano che ad inizio stagione si era affidato a Gattuso per dare vita ad un nuovo ed intrigante progetto, naufragato nel giro di pochi con l'esonero del tecnico italiano maturato in quel di gennaio. Dopo il breve interregno targato Voro, il 14 febbraio è toccato a Baraja salire al timone di una squadra in evidente affanno.

Difficoltà che permangono tutt'ora, a dieci giornate dalla fine del campionato: il Valencia sarà chiamato a ridurre il margine d'errore in questo scorcio finale di stagione interamente focalizzato sull'obiettivo salvezza, comunque alla portata visti i soli 2 punti di ritardo dal quartultimo posto. Quel che è certo è che ulteriori passi falsi non saranno ammessi.