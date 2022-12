Incubo Kranevitter: torna al River e si rompe la caviglia dopo 11 giorni

Tornato ufficialmente al River lo scorso 12 dicembre, l'argentino è andato ko alla prima amichevole procurandosi la frattura della caviglia destra.

Spicchio finale di 2022 semplicemente da dimenticare per Matias Kranevitter.

Il centrocampista argentino, infatti, ha rimediato la frattura della caviglia destra nel corso dell'amichevole che ha messo a confronto il River Plate e l'Unión La Calera, formazione che milita nella massima serie cilena.

Il classe 1993, tornato a vestire la maglia dei Millonarios soltanto lo scorso 12 dicembre - dopo l'esperienza al Monterrey - non ha fatto nemmeno in tempo ad esordire in gare ufficiali che già si trova costretto ad alzare bandiera bianca, alle prese con un infortunio molto serio.

Esattamente undici giorni dopo la firma con la squadra con cui aveva già giocato dal 2012 al 2015, dunque, Kranevitter finisce ko alla prima uscita amichevole.

La sua partita è durata soltanto sei minuti, ossia fino al durissimo intervento di Cesar Perez che di fatto rischia di aver già compromesso tutta la seconda parte di stagione.

Un colpo durissimo per l'ex centrocampista di Atletico Madrid, Siviglia, Zenit e Monterrey. L'esordio-bis con la maglia del River che mai si sarebbe augurato di vivere.