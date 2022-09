Incredibile Dieng: rifiuta il Leeds per andare al Nizza, ma non passa le visite mediche

Il centrocampista dell'OM era già in aeroporto per volare a Leeds, poi il ripensamento: ha accettato il Nizza ma non ha superato le visite mediche.

Tra i nomi più inattesi saliti alla ribalta nelle ultime ore c'è sicuramente quello di Bamba Dieng. Il centrocampista di proprietà del Marsiglia, infatti, è stato protagonista della storia più incredibile e rocambolesca dell'ultimo giorno di calciomercato. Forte di un accordo ormai certo con il Leeds, il senegalese - che già si trovava in aeroporto pronto per approdare in Inghilterra - ci ha ripensato proprio all'ultimo istante, accettando invece l'altra offerta pervenutagli nelle ultime ore di sessione, ossia quella del Nizza. Un clamoroso dietrofront che ha letteralmente spiazzato il club inglese, frettolosamente 'scaricato' dal calciatore classe 2000. Ma il meglio, o il peggio, doveva ancora venire. Convintosi a sposare il progetto nizzardo, Dieng ha raggiunto la Costa Azzurra per sottoporsi al tradizionale iter delle visite mediche precedente alla firma. Ed invece ecco servito l'ennesimo colpo di scena. Dieng, incredibile ma vero, non ha superato i test medici che l'avrebbero poi portato a firmare con Les Aiglons. Un'autentica beffa. Morale della favola, il calciatore si è trovato costretto a rimanere al Marsiglia vedendo sfumare nel giro di una manciata di ore prima la possibilità di trasferirsi in Premier League e, successivamente, la chance di lavorare agli ordini di Lucien Favre. L'epilogo più controverso e inaspettato per una delle vicende più assurde dell'ultima infuocata giornata di calciomercato. Scelti da Goal Probabili formazioni 4ª giornata: Ederson titolare

