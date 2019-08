Incontro tra Icardi e l'Inter, ribadita la posizione della società: è fuori dal progetto

Ad Appiano Gentile l'Inter ha incontrato Mauro Icardi: Zhang e Marotta hanno ribadito al centravanti argentino che è fuori dal progetto nerazzurro.

Le parole di Wanda Nara di domenica sera avevano riaperto forse qualche spiraglio, ma la società è stata ancora una volta chiara e categorica: Mauro Icardi è fuori dal progetto dell'Inter.

Questo è ciò che la società nerazzurra avrebbe ribadito direttamente all'attaccante argentino nell'incontro che si è tenuto oggi ad Appiano Gentile. Lo riporta 'Sky Sport'.

All'interno del programma 'Tiki Taka' la moglie e procuratrice di Icardi aveva affermato che chi è al comando dell'Inter poteva aver chiesto al giocatore di rimanere in nerazzurro, affermando anche la volontà dell'ex capitano di vestire ancora il nerazzurro.

Marotta e Zhang oggi sarebbero però stati ancora una volta diretti con Icardi, che è stato inserito nella lista dei nerazzurrri con il numero 7. Ma, per ora, non hanno intenzione di rimetterlo in campo.

e , i due club maggiormente accostati al giocatore, hanno ancora 6 giorni di tempo per provare un affondo, prima della scadenza del mercato. La storia di Icardi con l'Inter sembra sempre più chiusa.