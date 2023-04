La sfida non si è disputata a causa di scontri tra la tifoseria locale e la Polizia: l'Atanasio Girardot è stato evacuato.

Doveva essere una sfida d'alta classifica, con la possibilità per entrambe di portarsi al terzo posto. Ma la partita tra Atletico Nacional e America Cali, valida per la quattordicesima giornata del massimo campionato colombiano, non è nemmeno iniziata.

Prima dell'incontro, programmato per domenica sera, si sono verificati violenti scontri tra la tifoseria locale e la Polizia presente all'Atanasio Girardot di Medellin per garantire la sicurezza generale. Gli agenti hanno dovuto rispondere all'attacco dei sostenitori, riuscendo infine a disperderli. Il bilancio complessivo parla di almeno 89 feriti.

Una volta sedati gli incidenti, ma senza intravedere sufficienti garanzie per disputare la partita tra l'Atletico Nacional e l'America Cali, la Questura di Medellin ha disposto l'evacuazione dello stadio. Il pubblico presente è così defluito all'esterno dell'impianto, sotto un intenso acquazzone, e la gara è stata ufficialmente rinviata.

"È molto triste che ciò accada, che dei tifosi feriscano in questo modo la propria squadra - ha detto Fernando Jaramillo, presidente della Lega colombiana (Dimayor), a 'Win Sports' - Ci sono stati dei disordini dentro e fuori dallo stadio. Non vogliamo mettere a rischio l'integrità dei calciatori e del pubblico stesso".

L'idea della Lega locale, inizialmente, era disputare la partita a porte chiuse già lunedì mattina, con calcio d'inizio alle ore 10.00. Il problema è che l'Atletico Nacional si è rifiutato, in quanto nella notte tra giovedì e venerdì dovrà sfidare i peruviani del Melgar in una gara valida per i gironi di Copa Libertadores.

Una nuova data, che possa andare a incastrarsi con gli impegni di Atletico Nacional e America Cali, non è dunque ancora stata trovata. Il nuovo scenario è quello di disputare la sfida a maggio.