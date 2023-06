Incidenti a Praga: arrestati 16 tifosi della Fiorentina

Alta tensione nella capitale ceca a poche ore di distanza dal fischio d'inizio della finale di Conference League. Scontri tra tifosi in un pub.

Sono state ore molto agitate quelle che hanno anticipato la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham giocata a Praga.

La polizia ceca ha infatti identificato circa centro ultrà in seguito ad un assalto perpetrato nei confronti di un gruppo di tifosi inglesi presso un pub in via Rytirska, nel centro della città.

Sedici le persone fermate dopo l'aggressione dagli agenti cechi, che hanno invece riportato gli altri tifosi presso la Fan Zone allestita per i tifosi della Fiorentina.

In seguito i supporter viola saranno scortati dalla polizia verso la Eden Arena con le navette messe a disposizione dalle autorità di Praga.

Tre i tifosi del West Ham che hanno riportato ferite e contusioni, fortunatamente senza gravi conseguenze.