Incidente stradale per Walace: illeso il centrocampista dell'Udinese

Spaventoso incidente stradale per il centrocampista dell'Udinese, fortunatamente illeso: la macchina si è ribaltata e ha preso fuoco.

Grandissimo spavento, ma fortunatamente senza gravi conseguenze per Walace. Il centrocampista dell'Udinese è infatti incappato in un pauroso incidente stradale dal quale ne è uscito pressoché illeso.

Lo schianto si sarebbe verificato a Udine attorno alle 3 di notte di martedì 11 ottobre e, come riferito da 'udineseblog.it', avrebbe visto il calciatore perdere il controllo della vettura che si è successivamente ribaltata prendendo fuoco.

Tempestivo l'intervento dei soccorsi che hanno trasportato il calciatore in pronto soccorso per i controlli di routine che fortunatamente non hanno evidenziato grosse problematiche di natura fisica.

Walace è arrivato a Udine nell'estate del 2019 e dalla stagione ed è attualmente legato al club friulano fino al 2024. In questo campionato, sotto la guida tecnica di Andrea Sottil, il classe 1995 ha giocato 9 partite, confermandosi perno centrale all'interno del pacchetto di centrocampo bianconero.