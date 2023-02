Inchiesta Prisma: carte trasmesse ad altre 6 città italiane

La Procura di Torino ha inviato la documentazione relativa alle indagini sul caso plusvalenze ad altre 6 città per ragioni di competenza.

Importante aggiornamento in merito all'Inchiesta Prisma. La Procura di Torino, come riporta l'ANSA, ha deciso di allargare i radar delle indagini.

Gli inquirenti, infatti, hanno trasmesso le carte riguardanti il caso plusvalenze ad altre 6 città italiane: secondo quanto risulta, trattasi di una scelta legata a ragioni di competenza territoriale.

Come si legge, inoltre, in base a quanto trapela l'invio dei fascicoli dell'inchiesta Prisma ad altre Procure sarebbe da relazionare anche ai presunti rapporti tra la Juventus ed altri club che sarebbero convolti nella vicenda.

La Procura torinese, non potendosi dunque occupare delle altre società per motivi geografici, ha dunque voluto chiamare in causa altri uffici giudiziari nell'intento di approfondire la questione.

Il 27 marzo, come ricorda 'Repubblica', prenderà il via l'udienza preliminare per i 12 indagati (compresi Andrea Agnelli e Pavel Nedved) e per la stessa Juve, considerata 'persona giuridica'.