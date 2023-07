Il centrocampista argentino è pronto a intraprendere una nuova avventura in Turchia: lascia l'Italia dopo oltre 200 presenze tra Udinese e Juventus.

Roberto Pereyra è pronto a ripartire dalla Turchia. L’ex centrocampista della Juventus, svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava all’Udinese fino al 30 giugno scorso, sarà un giocatore del Besiktas.

Lo assicura Sports Digitale, che rivela un ulteriore dettaglio: il calciatore argentino avrebbe già firmato un accordo biennale con opzione per il terzo anno con il sodalizio turco ed è atteso a Istanbul per svolgere il consueto iter delle visite mediche, prima di iniziare la sua nuova avventura.

Sulle tracce di Pererya c’erano tanti club italiani, tra cui l’Inter, la Fiorentina e la Lazio, che stavano valutando la possibilità di arrivare al classe 1991 a parametro zero.

Arrivato nell’estate 2011 all’Udinese dal River Plate, Pereyra si appresta a lasciare l’Italia per la seconda volta. Il Tucu ha vestito, infatti la maglia bianconera dell’Udinese due volte, prima fino al 2014 e poi dal 2020 allo scorso 30 giugno, e quella della Juventus, con cui ha collezionato 6 goal e 5 assist in 68 apparizioni, oltre all’esperienza in Inghilterra col Watford.

In Serie A sono 25 i goal totali di Pererya, accompagnati da 34 assist, nelle 224 presenze. Un conteggio destinato a interrompersi: il futuro del Tucu è in Turchia, al Besiktas.