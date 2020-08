In Catalogna sicuri: il Barcellona vuole separarsi da Suarez, Koeman ha altre idee per l'attacco

Koeman avrebbe comunicato a Suarez la volontà di cambiare il reparto d'attacco nelle prossime settimane: possibile futuro all'Ajax.

Rivoluzione totale al . Setien, ex tecnico, ed Abial, dirigente blaugrana, hanno già salutato, ma la voglia di ripartire da zero della società catalana coinvolgerà anche i giocatori, ovviamente. Se Koeman, nuovo allenatore, vuole ripartire da Leo Messi, non ha intenzione di puntare invece su Luis Suarez.

Secondo RAC1 e i principali media spagnoli, infatti, Koeman ha avuto una conversazione telefonica con Suarez, in cui è stato comunicato all'uruguayano che non farà parte dei nuovi progetti blaugrana. Ora due strade, rescissione immediata o possibili acquirenti sul calciomercato.

Suarez è in vacanza da alcuni giorni e la chiamata di Koeman non è di certo un fulmine a ciel sereno, visto che da tempo si parlava di un possibile addio al Barcellona. Ipotesi più plausibile, l'addio immediato a costo zero, ad un anno dalla scadenza contrattuale con la squadra catalana.

Arrivato nell'estate 2014 dal , Suarez ha segnato 198 goal in 283 partite con il Barcellona, vincendo tutto e confermandosi uno dei cannonieri più letali del nuovo millennio. Nel suo futuro potrebbe esserci il suo passato, ovvero l', deciso a riportarlo ad Amsterdam.

Prima di spiccare il volo a Liverpool, Suarez ha fatto parte dell'Ajax dal 2007 al 2011, riuscendo a mettere insieme 111 goal in appena 159 presenze. I Lancieri fiutano l'opportunità di avere in squadra uno dei più importanti bomber al mondo, reduce una stagione difficile, ma sempre cecchino d'area.

Davanti alla possibilità di acquistarlo a zero, sarà comunque bagarre per Suarez, nonostante l'Ajax appaia in vantaggio per diversi motivi, su tutti il passato dello stesso giocatore. Di certo con l'addio dell'uruguagio si aprirebbe il casting per il nuovo attaccante del Barcellona: Lautaro Martinez tornerebbe prepotentemente di moda.