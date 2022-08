Impresa da sogno del Crawley: elimina il Fulham dalla Carabao Cup

Il club di quarta divisione si è imposto 2-0 grazie alle reti di Nichols e Balagizi: la squadra di Marco Silva viene eliminata dal torneo.

Notte di Champions League quella di ieri, ma non solo. La grande impresa di giornata, infatti, arriva dall'Inghilterra dove il Crawley Town, formazione di quarta divisione inglese, ha eliminato il Fulham dalla Carabao Cup.

Una notte da sogno quella vissuta al Broadfield Stadium dove la squadra allenata da Kevin Betsy - che dal 1998 al 2022 ha giocato proprio nel Fulham - si è concessa il lusso di battere ed estromettere dal torneo una formazione di Premier League.

I padroni di casa hanno sbloccato il match al 16' grazie allo splendido diagonale mancino di Tom Nichols, poi protagonista di una curiosa esultanza.

Il raddoppio, invece, è maturato ad inizio ripresa quando lo stesso numero 9 ha spianato la strada al blitz di Balagizi che sempre con il sinistro ha firmato il definitivo 2-0.

Un successo di enorme prestigio, destinato a rimanere scolpito nella storia del club che quest'anno è partito decisamente male in League Two totalizzando appena un punto in cinque partite.

Musica ben diversa, invece, in coppa: prima il successo di misura contro il Bristol e ora la clamorosa affermazione contro una squadra di Premier League. Una favola.