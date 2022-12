L’Imperatore d’Austria Pichlmann: da attaccante in Serie B a kicker di football americano

41 goal in Italia tra Serie B e C e una carriera tra Austria e il Belpaese: a 36 anni è diventato un professionista di football americano.

Una seconda vita sportiva. Un nuovo capitolo della propria storia. Un cambiamento radicale per rimettersi in gioco a 36 anni e iniziare un nuovo percorso dopo gli oltre 30 spesi sui campi di calcio. Dal football al Football... americano. Thomas Pichlmann ha deciso di appendere al chiodo gli scarpini da calciatore e indossare quelli kicker dei Swarco Tirol Riders, la squadra di Innsbruck.

Nuova vita per l''Imperatore d'Austria', passato dal ruolo di attaccante di peso e finalizzatore in area di rigore a calciare i kickoff, field goal e i point after touchdown.

Un percorso lungo, vissuto tra la sua terra natia, l'Austria, e l'Italia, e una carriera da calciatore sbocciata a 18 anni e che lo ha visto protagonista per altrettante primavere sui campi di calcio, prima della decisione di cambiare vita.

Nato a Vienna nel 1981, Thomas Pichlmann tira i primi calci al pallone tra Lanzendorf e Vosendorf ed entra a far parte nel 1993 del settore giovanile del Rapid Vienna, con cui esordisce in Bundesliga Austriaca il 6 ottobre 1999 nella sconfitta per 1-0 contro lo Sturm Graz.

Sarà la prima di due presenze in quella stagione, prima della cessione in estate al First Vienna, in seconda divisione. Una scelta condivisa tra club e calciatore per fare esperienza e accumulare un minutaggio più consistente.

È proprio con la maglia del First Vienna che Pichlmann realizza il suo primo goal da professionista, il primo di sei - di cui l'ultimo nello spareggio salvezza - realizzati in 22 presenze totali in quella stagione.

Attaccante dotato di grande fisicità (sfiora i 190 centimetri d'altezza), l'Imperatore d'Austria spicca per la tecnica individuale, che gli permette spesso nel corso della carriera di ricoprire anche il ruolo di rigorista e di aiutare la squadra sia in fase di finalizzazione che di costruzione della manovra offensiva.

Nel 2001 si trasferisce al Leoben, club in cui milita per tre stagioni di fila segnando 21 goal in 61 gare, in con Matthias Dollinger. In quel periodo che riceve la chiamata della nazionale austriaca U21, con cui debutta il 21 agosto 2002 nell’amichevole contro la Svizzera, prima di giocare contro Moldavia e Repubblica Ceca nelle qualificazioni agli Europei di categoria.

Proprio quando veste la maglia del Leoben ottiene la convocazione anche della nazionale maggiore. Scenderà in campo contro Cipro e Lettonia nel Torneo di Cipro del febbraio 2005.

L'exploit gli consente di ricevere la chiamata del Pasching, con cui debutta in Coppa UEFA l'11 agosto 2005 nella gara valida per il secondo turno preliminare, all'inizio della seconda e ultima stagione con la maglia dei neroverdi. Un altro grande traguardo raggiunto da Pichlmann, che disputa quella gara da titolare.

Curiosamente, proprio durante il periodo al Pasching, Pichlmann viene licenziato per giusta causa nel maggio 2005, prima di essere richiamato e firmare nuovamente il contratto.

Il livello di difficoltà aumenta ma per il classe 1981 la parola d'ordine resta 'goal'. 19 reti in 76 presenze è il bottino finale, prima della chiamata dell'Austria Vienna.

Thomas torna finalmente a casa, nella sua Vienna, dopo un lungo peregrinare, fino alla grande chance. Con l'Austria Vienna fa il suo esordio nel terzo turno preliminare di Champions League, nell'1-1 casalingo contro il Benfica dell’8 agosto 2006. Pichlmann entra al posto di Lasnik nel finale e dà il via a una stagione che si concluderà con 3 goal all'attivo in 24 presenze totali. Nella stessa stagione arriva anche il primo titolo, la Coppa d’Austria vinta nella finale per 3-0 contro il Mattersburg.

Un anno e mezzo dopo quella notte indimenticabile in Champions League, contro i lusitani, arriva la chiamata dall’Italia. È il Grosseto, in Serie B, a presentare una proposta fino al termine della stagione a Pichlmann. Contratto di sei mesi con la possibilità di conquistare sul campo il rinnovo.

L’attaccante austriaco non ci pensa due volte e accetta la sfida. Il classe 1981 debutta a tre giorni dal suo arrivo in Italia, subentrando nella ripresa a Consonni nel k.o per 2-0 dei toscani in casa del Chievo Verona. Il primo goal arriva il 9 febbraio nel pari contro l’Albinoleffe con uno stacco imperioso e il colpo di testa. La prima di tre reti che gli consentiranno di ottenere il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2010 con opzione per un’altra stagione.

La nuova stagione si apre con un goal ‘pesante’. Pichlmann firma la vittoria per 2-1 del Grosseto nel derby contro il Pisa, una gara sentitissima. La settimana successiva replica con un doppietta contro il Piacenza siglando due dei tre goal, di cui uno in semirovesciata.

Getty Images

L’Imperatore d’Austria fa innamorare Grosseto e il Grosseto. La formazione toscana raggiungerà i playoff per la Serie B anche e soprattutto grazie ai 12 goal in 42 presenze – di cui una nella semifinale vinta per 2-0 contro il Livorno – di Pichlmann.

L’austriaco è ‘on fire’ e nella stagione successiva tocca ancora la doppia cifra. 11 goal in 28 partite per lui tra Serie B e Coppa Italia.

Negli ultimi sgoccioli della sessione estiva del mercato estivo, il 31 agosto 2010, il Verona decide di puntare su di lui per la risalita in Serie Cadetta. Il progetto è allettante e l’austriaco accetta di scendere di categoria per farne parte.

A cinque giorni dal suo arrivo, il 4 settembre, arriva subito la prima rete nel roboante 5-1 sul campo del Monza. L’inizio di un percorso che lo porterà a siglare 7 goal in 29 presenze con la maglia degli scaligeri fino al conseguimento dell’obiettivo della promozione in Serie B, che sarà raggiunta con merito.

Nell’annata successiva, la rottura del legamento collaterale del ginocchio gli fa perdere tutta la prima parte del campionato. L’esordio arriva solo il 21 ottobre contro la Nocerina, mentre la prima rete addirittura il 1° novembre contro il Brescia.

Tra novembre e dicembre vive il momento d’oro con la firma sul rinnovo del contratto fino al 2015 e quattro reti in sei gare contro Brescia, Crotone, Reggina e Albinoleffe. Il 21 gennaio segnerà contro la Juve Stabia, club che lo aveva cercato in estate, l’ultimo goal in campionato, prima di un lungo digiuno e di un periodo complicato tra spezzoni finali e panchina.

Getty Images

In estate, le strade di Pichlmann e Verona si separano. Il 15 luglio 2012 si trasferisce in prestito con diritto di riscatto alla neopromossa Spezia. I liguri si affidano all’austriaco per conquistare la salvezza. In realtà nella parte di stagione è ai margini della rosa di Atzori, che non lo considera una prima scelta. A febbraio può arrivare la svolta: prima entra e partecipa alla clamorosa rimonta contro l’Ascoli (4-3) con due assist a Sansovini, poi gioca titolare e segna la sua prima e unica rete contro il Sassuolo una settimana più tardi.

Il canto del cigno di Pichlmann è un doppio viaggio andata/ritorno tra l’Austria e l’Italia, la sua casa e il suo Paese d’adozione visti i tanti anni vissuti nel Belpaese. Nel 2013 torna a titolo definitivo al Wiener Neustadt, con cui giocherà un anno primi del richiamo dell’Italia, a cui non sa proprio dire di no. Torna a Grosseto, per la seconda volta, ad agosto 2014.

Un’altra avventura non propriamente memorabile, se non per il 14° posto nella classifica all time dei marcatori del club con 31 goal e le 100 presenze in maglia biancorossa. Al termine della stagione torna in Austria, dove giocherà prima al Wacker Innsbruck – con cui vince il titolo di capocannoniere dell’Erste Liga nella stagione 2015/2016 – e poi allo Schwarz.

Nel 2017, Thomas Pichlmann decide di svestire definitivamente i panni di calciatore e indossare quelli di kicker di football americano. Ad ingaggiarlo sono gli Swarco Tirol Raiders, formazione di Innsbruck, tra le più importanti nel panorama nazionale.

La nuova avventura parte subito col botto. Pichlmann partecipa da protagonista al successo degli Swarco Tirol Raiders nella vittoria dell’Austrian Bowl contro i Vienna Viking con un tiro decisivo e fa parte della nazionale che diventa vicecampione d’Europa.

L’impatto con il nuovo sport è dei migliori, tanto che Pichlmann riuscirà a confermarsi anche l’anno successo con un’altra doppietta: l’Austrian Bowl e il titolo di campione d’Europa con la vittoria della Central European Football League, vinte nel 2017 e nel 2018.

Una storia incredibile di sport di un atleta che a 36 anni ha deciso di affrontare una nuova sfida e l’ha vinta. Dal calcio al football americano, da bomber a kicker. Senza dimenticare l’Italia, il Paese in cui si è messo in gioco per gran parte della sua carriera da centravanti.