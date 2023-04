Immortale Pepe Sand: l'idolo del Lanus va a segno a quasi 43 anni

Altra notte da ricordare per José Sand, in rete nel 3-0 all'Arsenal: ulteriormente migliorato il record di marcatore più anziano del calcio argentino.

Se andate a cercare il primo goal segnato nella propria carriera da professionista da José Sand, per tutti "Pepe", dovrete tornare molto, molto indietro. Allo scorso millennio, per la precisione. Quando lui iniziava a battere i portieri avversari, alcuni suoi compagni nemmeno erano nati. E il bello è che non ha ancora smesso di farlo.

Sand ha 42 anni. Quasi 43, anzi, se è vero che spegnerà le candeline tra pochi mesi, a luglio. Eppure, grazie a una forma fisica ancora invidiabile e a una mentalità da professionista puro, è ancora nel grande giro. Sempre con la maglia del Lanus, la squadra che più e meglio di tutte ne ha rappresentato la carriera e la vita.

Non è più decisivo come una volta, Sand, e ci mancherebbe il contrario. Però nella notte è andato a segno, su calcio di rigore, nel 3-0 che il Granate ha inflitto all'Arsenal per la decima giornata del massimo campionato argentino. La rete è arrivata a un paio di minuti dalla fine, contava poco o nulla ai fini del risultato, ma è stata accolta in maniera particolarmente emotiva da compagni e pubblico.

Anche perché Sand non segnava da ottobre e nel 2023, anno in cui praticamente non è sceso in campo, non aveva mai lasciato il proprio timbro. Per questo alla Fortaleza si è avvertita un'atmosfera particolare negli ultimi 10 minuti della partita contro l'Arsenal: prima quando Pepe è entrato in campo al posto di Leandro Diaz, poi quando ha trasformato il rigore.

"Una felicità enorme - ha detto Sand dopo la gara - Stavo lottando da tempo per avere un'opportunità. Sono molto contento. La cosa più bella è poter continuare a giocare e a segnare, che sia su azione o su rigore. È bellissimo che i miei compagni mi seguano sempre".

Sand è l'idolo massimo del Lanus, protagonista principale della storica conquista del campionato nel 2007, la prima del club prima del bis del 2016. Pepe c'era, segnò - ovvio - anche nella sfida decisiva sul campo del Boca Juniors, cominciò lì a costruire davvero la propria leggenda.

Più di quindici anni più tardi, Sand e il Lanus sono ancora insieme. Nel 2021 il centravanti aveva già battuto il record di Angel Labruna come marcatore più anziano del campionato argentino. E ora ha ulteriormente migliorato il proprio primato, andando in rete a 42 anni, 8 mesi e 18 giorni.

Pepe è (calcisticamente) immortale, ma naturalmente solo fino a un certo punto: gioca ormai pochissimo, come detto, e ha un contratto col Granate fino all'estate, tanto che non sa ancora cosa farà... da grande. Intanto, però, ha nuovamente scritto il proprio nome nella storia del Lanus. Ma anche in quella del fútbol locale. Leggenda.