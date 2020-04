Immobile incensa Inzaghi: "E' europeo, simile a Klopp"

Ciro Immobile esalta il mister della Lazio e ricorda l'arrivo nella capitale: "Dovevo sostituire Klose, un giocatore di caratura mondiale".

Il campionato di Ciro Immobile stava procedendo a ritmi super prima che il Coronavirus ne decretasse la sospensione: 27 le reti realizzate e record di Gonzalo Higuain (36) sempre più vicino, con altre dodici partite a disposizione per superarlo qualora ci sarà una ripresa.

Intervenuto in una diretta Instagram con Damiano 'Er Faina', il bomber della ha avuto modo di elogiare l'operato di Simone Inzaghi, accostato ad un mostro sacro dei tecnici europei.

"Klopp è un intenditore di calcio, fortissimo. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui nel mio momento migliore e quello non lo era. E' completo, ha tutto. Noi abbiamo Inzaghi che è molto europeo, è completo proprio come Klopp. Si somigliano molto sotto l'aspetto della motivazione, anche se agiscono in maniera diversa".

L'arrivo nella capitale come erede di un certo Miroslav Klose, campione da non far rimpiangere: compito non proprio di semplice portata.