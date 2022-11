Immobile spinge sull'acceleratore: può giocare da titolare in Juventus-Lazio

Il capitano della Lazio punta ad una maglia da titolare a Torino: contro il Monza ha disputato qualche minuto nel finale.

In Lazio-Monza sarebbe dovuto entrare nell'ultimo quarto d'ora più recupero, ma la prima rete in Serie A di Luka Romero gli ha 'rovinato' i piani: Ciro Immobile ha esultato a bordo campo per lo spunto del giovanissimo compagno di squadra, per poi subentrare nell'ultimissima parte.

Maurizio Sarri lo ha inserito non tanto per dare manforte all'assalto finale - affievolito una volta acquisito il vantaggio - ma per fargli riprendere confidenza col terreno di gioco, a quasi un mese dall'ultima presenza: la condizione fisica non è ancora al top, ma Immobile non sembra aver intenzione di perdersi l'ultima uscita del 2022.

Domenica sera la Lazio sarà di scena all'Allianz Stadium per sfidare la Juventus, evento a cui il bomber campano vuole a tutti i costi partecipare: come riportato dal 'Corriere dello Sport', la volontà è di esserci ma dal primo minuto, e ciò spiega il piede sull'acceleratore nell'ultima seduta di allenamento.

Immobile vuole convincere Sarri per riprendersi il posto che gli spetta al centro del tridente: qualora venisse scelto nell'undici di partenza, Felipe Anderson tornerebbe sull'out di destra con Pedro sulla fascia opposta, e Romero e Cancellieri agirebbero da prime alternative.

L'unico 'intoppo' tra Immobile e la titolarità sarebbe rappresentato da un'eventuale disponibilità di Mattia Zaccagni, al momento comunque molto complicata: in quella circostanza Sarri potrebbe anche permettersi di affidarsi al suo capitano a gara in corso, additandolo tra le armi da sfruttare nella ripresa.

Appare lampante come Immobile non abbia novanta minuti nelle gambe, ma almeno 50-60 al massimo: impossibile, dunque, anche solo pensare che possa disputare una gara per intero. Per questo l'appuntamento è rimandato al 2023, quando la lunga sosta avrà riportato la forma fisica ai livelli ottimali, prerogativa necessaria per ben figurare nel calcio brillante orchestrato da Sarri.