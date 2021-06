Immobile pronto per Belgio-Italia: "Il più forte tra me e Lukaku? Lo chiederemo a Inzaghi"

L'attaccante della Nazionale tira in ballo il confronto con Lukaku ad Euro 2020: "Sappiamo che è forte, se la vedranno i difensori...".

E' già partito il conto alla rovescia per uno dei quarti di finale più suggestivi di Euro 2020: mancano tre giorni a Belgio-Italia, due delle favorite per la conquista della coppa alla luce della clamorosa eliminazione patita dalla Francia per mano della Svizzera.

Una sfida nella sfida sarà quella tra i due bomber Ciro Immobile e Romelu Lukaku: impossibile non fare un confronto tra i due, peraltro argomento della conferenza stampa a cui ha partecipato l'attaccante della Lazio.

Alla domanda del giornalista, il 30enne di Torre Annunziata ha lasciato intendere di essere fortunato, in questa circostanza, a non svolgere il ruolo di difensore: in caso contrario avrebbe dovuto sorbirsi l'arduo compito di fermare Lukaku a Monaco.

"Lukaku lo conosciamo tutti, è fortissimo e lo abbiamo ammirato anche in Serie A. Se la vedranno i difensori...".

"Nell'ultima sfida giocata contro di lui ci ha fatto due goal, ha una forza fisica devastante e una grande velocità. Negli ultimi anni è migliorato molto, grazie anche al lavoro svolto con Conte".

Immobile ha chiuso sul nascere il dibattito su chi, tra lui e Lukaku, sia il più forte.

"Io vado avanti per la mia strada, lascio decidere a voi. Lo chiederemo a Inzaghi".

Per la vittoria degli Europei sarebbe disposto a qualunque cosa, anche a rinunciare alle due reti segnate in questa edizione.