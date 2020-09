IMC sigla l'accordo per acquisire Goal

La cessione consentirà al sito web di calcio più grande al mondo di arricchire la sua copertura dello sport e di creare nuove opportunità digitali.

Integrated Media Company (IMC) ha siglato un accordo con DAZN Group per acquisire una quota di maggioranza in Goal, il più grande sito di calcio al mondo.



Goal arricchirà la propria copertura dello sport più importante del mondo e creerà nuove opportunità digitali che miglioreranno l'esperienza dei tifosi, la proposta degli inserzionisti e la popolarità complessiva del gioco, specialmente nei mercati in crescita.



"Ci sono 4 miliardi di appassionati di calcio nel mondo. La loro passione trascende confini e limiti"

Goal è da tempo una piattaforma globale per i tifosi di calcio, con una tradizione giornalistica molto forte e un brand che è sinonimo di questo sport. Vediamo una significativa opportunità di espandere la portata della piattaforma attraverso nuovi canali verticali di contenuti, prodotti ed esperienze.

Siamo entusiasti di collaborare con DAZN per servire tutti gli appassionati di calcio nel mondo", ha detto Ori Winitzer, managing director di IMC.

Altre squadre

DAZN Group manterrà una quota di minoranza significativa e avrà posto nel board della nuova impresa.

Commentando la cessione, il CEO di DAZN Group, James Rushton ha detto:

"Siamo entuasiasti di collaborare con IMC per scrivere un nuovo capitolo della nostra crescita. Come si è visto con l'intervista esclusiva di Lionel Messi a Goal, l'attività dei nostri portali calcistici rappresenta il top nel mondo digitale. L'investimento di IMC consentirà di raggiungere nuove vette, consentendo nel contempo a DAZN d concentrare le proprie energie e risorse sull'ulteriore rafforzamento della nostra piattaforma di sport".

Goal ha raggiunto un totale di circa 150 milioni di utenti unici nell'agosto 2020 e offre notizie, risultati in diretta, video e contenuti editoriali in 19 lingue diverse. Adesso sfrutterà il nuovo capitale per espandere l'ampiezza e la profondità, con un approccio digital-native combinando portata globale e presenza locale, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di calcio.



Inoltre rappresenta un'autentica opportunità per i brand di connettersi con il messaggio giusto, nel momento giusto e nel posto giusto.