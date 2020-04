Il giovane Iliev conferma: "In estate sarò un giocatore dell'Inter"

Perso un potenziale campione, eccone un altro: l' ha ufficialmente ceduto allo Zurigo la stellina Wilfried Gnonto (il trasferimento sarà effettivo a partire dalla prossima stagione), ma si appresta a sostituirlo con Nikola Iliev.

Classe 2004, compirà 16 anni il 6 giugno: è un trequartista in grado di giocare anche da prima punta e da esterno destro d'attacco; ha già esordito nel massimo campionato bulgaro con il Botev Plovdiv, collezionando 77 minuti in campo spalmati su due presenze.

Intervistato da 'Darik Radio', Iliev ha ammesso che il suo futuro sarà nella Milano nerazzurra: appena l'emergenza Coronavirus sarà finita, arriverà il tanto atteso nero su bianco che sancirà l'ufficialità dell'operazione.

"In estate sarò un giocatore dell'Inter. Non ho ancora firmato il contratto: i rappresentanti nerazzurri sarebbero venuti prima ma, a causa del Coronavirus e della quarantena, tutto questo non è stato possibile. Dobbiamo aspettare, quando tutto sarà finito parleranno con il Botev".

L'offerta dell'Inter non era l'unica per Iliev che però ha scelto senza pensarci più di una volta.

"Sono pronto per affrontare questa sfida, voglio giocare ad alti livelli. Non ho ancora iniziato ad imparare l'italiano: per ora me la cavo con l'inglese, una lingua che si parla ovunque. Quando andrò in provvederò per l'italiano. Ho ricevuto un'offerta dall' ma ho preferito l'Inter".