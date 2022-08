Ilicic lascia l'Atalanta: ufficiale, finisce l'era in nerazzurro

L'Atalanta saluta ufficialmente Ilicic, uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni: possibile futuro ancora in Serie A per lo sloveno.

Muriel, Zapata, Papu Gomez. Tanti giocatori hanno fatto la storia dell'Atalanta tra Serie A, Champions ed Europa League nelle ultime stagioni. Tra di loro, ovviamente, anche Josip Ilicic: ufficialmente separatosi dalla squadra nerazzurra.

"Atalanta B.C. comunica l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto che legava il calciatore Josip Iličić con il club nerazzurro.

Dal 2017 ha incantato Bergamo con le sue giocate, le sue invenzioni, la sua classe purissima. In campo ci ha fatto sognare con le sue magie, fuori ci ha fatto commuovere per sensibilità e umanità. Il poker di Valencia resterà per sempre il manifesto del fuoriclasse Iličić, il nobile gesto di donare il pallone di quella magica serata all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è il ritratto dell’uomo Josip. Ci sarebbero gol e assist da elencare, ma quello che hanno significato queste cinque stagioni vissute insieme va ben oltre i numeri. Ora le nostre strade si separano, ma i ricordi e le emozioni resteranno per sempre.

In bocca al lupo Professore e grazie di tutto!".

Lasciata l'Atalanta, per Ilicic potrebbe esserci un futuro in Serie A, in ogni caso: sulle sue tracce da diverse settimane ci sono Bologna e Verona, decise a puntare sull'ex Palermo e Fiorentina. Grande esperienza e tecnica, ma anche i dubbi.

Nell'ultimo biennio Ilicic ha avuto problemi personali che lo hanno tenuto per lungo tempo fuori dal campo, limitandone l'utilizzo da parte dell'Atalanta.

La tripletta di Champions contro il Valencia che ha regalato nuove sfide ad eliminazione diretta ai nerazzurri sembrano ormai lontane, ma il classe 1988 vuole rinascere. Magari ancora in Serie A.