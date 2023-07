Il Villarreal piomba su Gabbia: trattativa con il Milan

Le due società trattano il passaggio del difensore classe 1999, a caccia di maggiore continuità: operazione slegata a quella per Chukwueze.

Asse caldissimo tra Milan e Villarreal. Nelle ultime ore è decollata la trattativa per Samuel Chukwueze, attaccante nigeriano classe 1999 in forza al ‘Submarino Amarillo’. Ma quella per il 24enne non è l’unica operazione a cui le due società stanno lavorando.

Parallelamente a quella per Chukwueze, e dunque non legata alla trattativa per il nigeriano, Milan e Villarreal stanno dialogando per trovare la quadra per il trasferimento in Spagna di Matteo Gabbia.

Il difensore classe 1999, nel mirino di alcuni club di Serie A tra cui Genoa e Frosinone, è un obiettivo del club iberico, pronto a sferrar l’assalto finale.

Il Milan ha aperto alla cessione di Gabbia, ma non vorrebbe privarsi definitivamente del difensore 24enne, in scadenza di contratto nel 2026.

Matteo Gabbia è alla ricerca di una nuova avventura e la chance Villarreal potrebbe essere quella giusta per crescere e farlo mettendosi alla prova in Liga.

I due club continuano a discutere e nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca: l’operazione può chiudersi con la formula del prestito secco.