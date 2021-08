Il Verona riabbraccia Ilic: ufficiale il ritorno del serbo

Il centrocampista diventa a tutti gli effetti un calciatore del Verona: al Manchester City (che avrà un'opzione di 'recompra) vanno 7.5 milioni.

Il Verona può finalmente riabbracciare Ivan Ilic. E' arrivata la firma del talento serbo, che diventa un calciatore gialloblù a tutti gli effetti dopo il prestito della scorsa stagione.

Al termine dell'annata 2020-21, infatti, il classe 2001 aveva fatto rientro al Manchester City, proprietario del suo cartellino.

Gli uomini di mercato scaligeri, però, hanno continuato a monitorare il fronte positivamente impressionati da quanto fatto vedere in Italia dal giovane talento lanciato dalla Stella Rossa.

Dopo fasi di trattativa a tratti estenuanti - senza dimenticare un ingarbugliato iter burocratico da espletare - Ilic è diventato un calciatore di proprietà del Verona, a fronte di un'operazione che inietterà 7.5 milioni di euro nelle casse dei campioni d'Inghilterra. Contratto fino al 2026 per il serbo, su cui i veneti puntano molto per il presente e per il futuro.

La truppa Guardiola ha comunque voluto mantenere un occhio vigile sul ragazzo di Nis, facendo inserire nell'affare anche una clausola di 'recompra'.