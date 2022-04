Il Verona chiude il colpo Chukwuani: contratto di 5 anni, arriva in estate

Il Verona programma il futuro e lavora già in vista della prossima stagione. Il club scaligero ha chiuso in questo ore un colpo a centrocampo da regalare al tecnico Igor Tudor nel prossimo campionato.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', Tochi Chukwuani sarà un calciatore dell'Hellas. Il centrocampista danese classe 2003 si trasferirà in gialloblù a partire dal primo luglio: le parti hanno già siglato un accordo di cinque anni, ovvero fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nel vivaio del Nordsjaelland, Chukwuani è nel giro delle nazionali giovanili della Danimarca. Il 19enne di origini nigeriane, che ha debuttato nel campionato danese il 22 settembre 2019, a 16 anni 5 mesi e 29 giorni, ha all'attivo 33 apparizioni in Superligaen e 30 presenze tra U16, U17, U19 e U20, con cui ha debuttato a giugno 2021 nel match vinto dalla nazionale scandinava per 1-0 contro l'Irlanda U21.

Un acquisto in prospettiva per il Verona, che pesca in Danimarca e prova a mettere a segno un altro colpo di mercato.