Il vento del centro-sud sulla Serie A: Napoli, Lazio e Roma davanti a tutte in classifica

Ad inseguire il Napoli dominatore assoluto, ci sono Lazio e Roma in classifica: lo Scudetto tornerà al sud e la lotta Champions è più aperta che mai.

L’albo d’oro della Serie A non mente: per ritrovare una squadra vincitrice dello Scudetto che non sia una tra Juventus, Inter e Milan bisogna tornare indietro di più di venti anni e a quel 2001 in cui la Roma riuscì a spingersi, per la terza volta nella sua storia, sul tetto d’Italia.

I giallorossi vinsero il campionato esattamente un anno dopo la Lazio, altra compagine capitolina che al termine della stagione 1999-2000 era riuscita nell’impresa di interrompere, vincendo il suo secondo storico Scudetto, un’altra lunga striscia di trionfi delle squadre del nord iniziata nel 1991 dalla meravigliosa Sampdoria di Boskov, Vialli e Mancini, e proseguita da Milan e Juventus.

La stagione 2022-2023 ha fin qui regalato una classifica che dipinge un quadro molto diverso da quello che ci siamo abituati a vedere negli ultimi due decenni. Non solo lo Scudetto tornerà al sud, visto che non si attende altro che capire quando il Napoli assoluto dominatore del campionato riuscirà a far suo quel terzo titolo inseguito dal 1990, ma anche la classifica, almeno quella delle prime ventinove giornate, racconta di un vento che cambiato.

Alle spalle dell’imprendibile Napoli, che nonostante qualche passo falso delle ultime settimane può ancora vantare sedici punti di vantaggio sulla più diretta inseguitrice, ci sono proprio le due capitoline: la Lazio a quota 58 e la Roma a con i suoi 53 punti.

E’ vero che senza la penalizzazione ed il pesantissimo -15 seconda sarebbe la Juventus con un bottino di 59 punti, ma la classifica recita ciò che il campo dice e non solo.

Quello che è certo è che davanti a tutte c’è una squadra che, giornata dopo giornata, ha assunto più i contorni di un capolavoro, ovvero ovviamente in Napoli di Spalletti, e che alle sue spalle Lazio e Roma stanno facendo grandi cose.

I biancocelesti guidati da Sarri non solo sono reduci da tre vittorie consecutive, ma non perdono in campionato da metà febbraio e grazie al loro gioco sono riusciti a colmare le carenze a livello di ampiezza di rosa rispetto alle altre big del campionato, mentre i giallorossi di Mourinho, pur con più alti e bassi e offrendo meno spettacolo, sono riusciti a mettersi sin qui alle spalle Milan ed Inter, ovvero due squadre che sembravano destinate ad essere due tra le principali protagoniste nella corsa che conduce al titolo.

Proprio le due milanesi sono forse le due compagini che maggiormente hanno deluso ultimamente. Il Milan è quarto a quota 52, mentre l’Inter insegue staccata di una lunghezza al quinto posto. Negli ultimi mesi hanno ‘fatto a gara’ a perdere punti per strada ed i passi falsi accumulati (ben dieci le sconfitte patite dai nerazzurri) si sono tradotti in una lotta per il quarto posto più accesa che mai.

Se il Napoli è certo di una qualificazione alla più importante competizione continentale per club per la prossima stagione, la Lazio sembra lanciatissima, la Roma è più in corsa che mai ed anche Atalanta (che cadendo clamorosamente in casa contro il Bologna) a quota 48 e la Juventus a 44, sembrano essere ancora in corsa.

Restare fuori dalla Champions per una delle big vorrebbe dire dover rivedere sostanzialmente i piani in vista della prossima stagione ed è per questo che nessuno può permettersi passi falsi da qui al termine della stagione.

In attesa di vedere come andrà a finire, il podio per ora dice centro-sud ed è un qualcosa al quale non si era più abituati.