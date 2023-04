PSG, Al-Hilal o Barcellona: il futuro di Messi è tutto da scrivere

Dal possibile rinnovo col PSG all'offerta monstre dell'Al-Hilal, passando per un suggestivo ritorno al Barça: il futuro di Messi è tutto da scrivere.

Futuro tutto da scrivere per Lionel Messi a poco più di due mesi dalla naturale scadenza del contratto che lo vede attualmente legato al PSG.

Si preannunciano giornate piuttosto intense circa la situazione riguardante il fuoriclasse argentino che, a conti fatti, ancora non sa quale sarà la squadra nella quale giocherà nella prossima stagione. Procediamo, dunque, con ordine.

Si registra, infatti, il clamoroso blitz dell'Al-Hilal, con il club arabo disposto a fare ponti d'oro per assicurarsi le prestazioni del sette volte Pallone d'Oro: il board societario saudita, infatti, ha recapitato nelle mani dell'entourage della 'Pulce' una proposta astronomica con un ingaggio da 400 milioni di stagione. Numeri da capogiro che potrebbero spingere Messi verso la Saudi Pro League dove, eventualmente ritroverebbe il rivale Cristiano Ronaldo che da inizio anno veste la maglia dell'Al-Nassr.

Prima del trionfo ai Mondiali in Qatar, però, il numero 30 parigino aveva raggiunto, di fatto, una sorta di accordo verbale con il PSG circa la possibilità di proseguire insieme per almeno una stagione. Tuttavia la situazione è al momento in stand-by.

L'offerta del club di Nasser Al-Khelaifi è ovviamente sul tavolo, ma al di là dell'aspetto economico, Messi vuole valutare con massima attenzione i margini del progetto, passando dal capitolo allenatore - e quindi dalla conferma o meno di Galtier - a quello relativo ai giocatori che faranno ancora parte del club francese nella prossima stagione.

Sullo sfondo, però, a monitorare il fronte con estrema attenzione si staglia il Barcellona che sogna, progetta e architetta il piano per celebrare il clamoroso ritorno a casa del figliol prodigo. Al momento il club catalano non ha ancora formalizzato un'offerta ufficiale per il suo ex numero 10 e allo stesso tempo non vi è ancora stato alcun contatto diretto tra il calciatore e Laporta, ma soltanto un colloquio informare tra il numero uno catalano e il padre del giocatore Jorge.

Xavi, dal canto suo, spinge sull'acceleratore all'idea di inserire Messi all'interno del proprio impianto tattico, andando ad allenare quello che per tanti anni è stato suo compagno di squadra e di trionfi. Così come lo spogliatoio sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Ed è proprio qui che si allaccia un tema piuttosto sensibile in casa catalana: la delicata situazione finanziaria obbliga i vertici del club a pesare a dovere qualsiasi mossa con più di un occhio di riguardo alle casse della società. Ma è anche vero che un eventuale ritorno di Messi garantirebbe indubbi benefici anche sotto questo punto di vista.

Morale della favola, un futuro ancora tutto da scrivere per Messi con PSG, Al-Hilal e Barcellona ad attenderne (im)pazientemente i prossimi sviluppi.