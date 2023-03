Il triste primato del Crystal Palace: tre partite consecutive senza tiri in porta

La formazione allenata da Vieira è in crisi di risultati: zero tiri in porta nelle ultime tre uscite, 10 partite consecutive senza vittoria.

Prosegue il digiuno di vittorie del Crystal Palace, alle prese con un inizio di 2023 letteralmente da incubo.

Nell'ultimo impegno casalingo in Premier League, la squadra guidata da Patrick Vieira ha incassato la seconda sconfitta consecutiva arrendendosi al cospetto del Manchester City, trascinato dal goal numero 28 di Haaland.

Il ko contro i Citizens ha allungato a dieci la striscia di gare senza vittorie delle 'Eagles', il cui ultimo successo risale al colpo in casa del Bournemouth, datato 31 dicembre.

Da quel momento il Palace ha infilato cinque pareggi e altrettante sconfitte. Numeri di una crisi che sembra non conoscere tregua.

Tra le problematiche più evidenti di una squadra in piena crisi di gioco e risultati c'è un reparto offensivo che si è letteralmente inceppato: nelle ultime tre partite, infatti, il Crystal Palace non è mai riuscito a tirare in porta. Un primato, in negativo, mai fatto registrare in Premier.

Oltre al match contro il City, la squadra di Londra non è mai andata a bersaglio nemmeno contro Aston Villa e Liverpool. L'ultimo centro in Premier risale allo scorso 18 febbraio quando Eze siglò l'illusorio vantaggio in casa del Brentford.

Numeri che vanno inevitabilmente ad influire sulla classifica: il Palace occupa il dodicesimo posto in classifica, ma il margine sul terzultimo posto è di soli quattro punti. Urge un repentino cambio di rotta.