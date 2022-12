Il Tours celebra Giroud: il club francese vuole intitolargli lo stadio

Il club francese di quinta divisione, nel quale Giroud ha giocato dal 2008 al 2010, vorrebbe intitolare lo stadio all'attaccante della Nazionale.

Uno stadio intitolato a Olivier Giroud? Tutto assolutamente vero. Ci stanno pensando in Francia e precisamente al Tours, non a caso ex squadra del centravanti transalpino.

Il calciatore di proprietà del Milan, infatti, ha vestito la maglia del Tours dal 2008 al 2010 in Ligue 2, brillando nella stagione 2009-2010, impreziosita dai 21 goal in campionato e dalla nomina di miglior giocatore del torneo.

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe', su proposta di Christophe Bouchet, ex presidente del Marsiglia nonché ex sindaco di Tours, il consiglio comunale della città di Indre-et-Loire studierà la possibilità di rinominare lo Stadio 'Cher Valley' intitolandolo al numero 9 della Nazionale.

Una scelta di grande prestigio per celebrare uno dei calciatori più rappresentativi del club attualmente impiegato nella Championnat National 3 - la quinta divisione transalpina - che nella propria storia ha avuto il privilegio di vantare tra le proprie fila il calciatore che ora punta a vincere il secondo Mondiale consecutivo con la Nazionale francese.